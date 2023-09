Comodato d’uso | ora si può fare online | ma occhio a questi errori

Leggi su quifinanza

(Di domenica 3 settembre 2023) Una delle novità più interessanti delle semplificazioni burocratiche diultimi anni è la possibilità, per il cittadino, di effettuare autonomamente, rapidamente e con una semplice procedurapratiche che prima richiedevano ore di attesa all’Agenzia delle entrate, all’INPS o in altri uffici pubblici. È ad esempio il caso del compromesso per acquistare una casa e del, atto attraverso il quale una persona, detta comodante, mette a disposizione di un altra persona, detta comodatario, un bene che può essere mobile o immobile. Il contratto consente ad una delle due parti di servirsi del bene per un determinato periodo di tempo, che può però essere anche indeterminato, cioè senza una data di scadenza precisa, soltanto con l’obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto non appena il comodante ne ...