Come ' mettere il turbo' alla Suzuki RG 500 Gamma

(Di domenica 3 settembre 2023) Secondo episodio del nostro speciale Scuola di passione, giratoCnos - Fap di Fossano, una scuola professionale salesiana: continua il percorso per far guadagnare prestazione al mitico due tempi ...

In questo video Ludovico Gonella, preparatore di moto e professore di meccanica dell'auto e del motociclo dell'Istituto piemontese, ci mostraperfezionando le teste, il cambio, i pistoni, l'...se non bastassero i sinistri scricchiolii provenienti dalla nostra economia, dimostrati dalla ... e le ripercussioni di questo periodo di elevati tassi sulla crescita, aun'ipoteca sulla ...Se vuoi essere ambiziosamente green non puoivincoli di bilancio alla spesa pubblica, a ...ha scritto ieri HuffPost, c'è un'immane asimmetria nelle politiche dell'Unione Europea tra gli ...