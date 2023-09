Collision 02 09 2023 Absolute vs The Dragon

(Di domenica 3 settembre 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report diormai appuntamento fisso del nostro weekend. Vero, unche per forza di cose, esattamente come ALL OUT soffre del peso delle vicende extra-ring. Ma per quanto queste possano effettivamente pesare, cerchiamo di concentrarci su ciò che la AEW ha da offrirci e non su quello che è stato. Queste vicende hanno oscurato tante buone cose e in parte, anche uno storico evento come ALL IN. Fatta questa piccola doverosa premessa, come sempre non perdiamo altro tempo e immergiamoci subito nello show. Non metto promo né niente, perché la puntata inizia con Tony Khan che ci spiega “la giusta causa” che ha portato al licenziamento di CM Punk. Ovviamente il tema principale più che la rissa in sé è stato quella della sicurezza con il comportamento di Punk che ha ...

... avviso di collisione posteriore (RearWarning), avviso di traffico trasversale ... col3/sat/com 29 agosto... e il Rear Cross - Traffic- Avoidance Assist (RCCA) per prevenire collisioni con altri ... La EV9 farà il suo debutto fisico al Seoul Mobility Showe sarà in seguito presentata al New ......2 PP100, seguito dal ForwardWarning/Automatic Emergency Brake con 5,0 PP100. Sistema ... D Power Il V ehicle Dependability Studydi J. D. Power , basato sulle risposte di 30.062 clienti ...

AEW Collision Report 02/09/2023 - Annunci e ritorni Tuttowrestling

Motorists are advised the Moira Road at Nutts Corner, Crumlin, has now reopened after an earlier road traffic collision in the area.Just hours after firing CM Punk, AEW founder and CEO Tony Khan addressed the decision to open Collision, which emanated Saturday from Punk's hometown of Chicago. Khan delivered remarks both live in ...