Classifica Mondiale piloti F1 2023 | Verstappen virtualmente campione | Sainz davanti a Leclerc!

(Di domenica 3 settembre 2023)F11 MaxNED RED BULL RACING HONDA RBPT 364 2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 219 3 Fernando Alonso ESP ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 170 4 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 1645 CarlosESP FERRARI 1176 Charles Leclerc MON FERRARI 111 7 George Russell GBR MERCEDES 109 8 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 79 9 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 47 10 Pierre Gasly FRA ALPINE RENAULT 37 11 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 36 12 Oscar Piastri AUS MCLAREN MERCEDES 36 13 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 21 14 Nico Hulkenberg GER HAAS FERRARI 9 15 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 6 16 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 4 17 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA RBPT 3 18 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 2 19 Logan Sargeant ...

... quattordicesimo appuntamento deldi F1 2023. Sarà un GP di Monza altamente intenso con la Ferrari di Carlos Sainz in pole davanti a Verstappen e Leclerc. Lapiloti è attualmente ...Nella, Pecco Bagnaia mantiene la vetta con 50 punti di vantaggio su Jorge Martin. Resta da capire se le sue condizioni - che appaiono al momento meno gravi di quanto ipotizzato - ...Nellaa mantenere il comando è Pecco con 260 punti, seguito da Martin fermo a 194 e Marco Bezzecchi distaccato di 75 punti dal connazionale. In Moto2 vittoria per Dixon davanti ad ...

Risultati della seconda fase del Mondiale di basket maschile 2023: partite dell'Italia e classifica gironi | LIVE Olympics

La classifica mondiale F1 2023 dopo la gara di oggi, il Gran Premio d’Italia di Formula 1, corsa oggi sul tracciato di Monza. La classifica piloti e costruttori del Campionato Mondiale 2023 di Formula ...Soltanto 9° Acosta, leader del Mondiale, ancora più indietro il suo rivale in classifica (staccato di 12 punti dallo spagnolo): Arbolino partirà 20°. Bagnaia perfetto nelle qualifiche del GP ...