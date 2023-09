Classifica Mondiale MotoGP 2023 | Bagnaia resta comunque leader | +50 su Martin

Tutti i piloti, compreso il leader dele campione iridato in carica, sono comunque sempre ... Attualmente Bagnaia è in testa allacon 251 punti, seguito da Martin (189), Bezzecchi (...... si è portato a tredici lunghezze dallo spagnolo nella. Gli italiani: 5° Nepa, 6° Riccardo Rossi Alonso, diciassettenne colombiano lanciato dalla Gas Gas , con questa vittoria ...Dixon vince in Moto2, 6° Acosta, 17° Arbolino, ora a - 22 indallo spagnolo. Successo del colombiano Alonso in Moto3 davanti a Masia e Rueda. Caduta per Holgado, ancora leader del. Nepa 5°, Rossi 6°, Oncu (terzo al traguardo) retrocesso 12° ...

Classifica Mondiale Moto2 2023: Tony Arbolino appaiato al comando da Acosta OA Sport

Il leader sfiora l'holeshot e poi cade terminando 13°, ne approfitta Febvre; sbaglia anche Adamo in MX2, Längenfelder stacca tutti ...Si sta complicando manche dopo manche la marcia di Andrea Adamo verso il titolo nel Mondiale MX2 2023. Purtroppo il giovane talento siciliano della KTM sta commettendo qualche errore di troppo sotto p ...