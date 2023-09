Classifica Mondiale costruttori F1 2023 | Red Bull imprendibile Ferrari terza | +11 sull’Aston Martin

... quattordicesimo appuntamento deldi F1 2023. Sarà un GP di Monza altamente intenso con la Ferrari di Carlos Sainz in pole davanti a Verstappen e Leclerc. Lapiloti è attualmente ...Nella, Pecco Bagnaia mantiene la vetta con 50 punti di vantaggio su Jorge Martin. Resta da capire se le sue condizioni - che appaiono al momento meno gravi di quanto ipotizzato - ...Nellaa mantenere il comando è Pecco con 260 punti, seguito da Martin fermo a 194 e Marco Bezzecchi distaccato di 75 punti dal connazionale. In Moto2 vittoria per Dixon davanti ad ...

Risultati della seconda fase del Mondiale di basket maschile 2023: partite dell'Italia e classifica gironi | LIVE Olympics

La classifica mondiale F1 2023 dopo la gara di oggi, il Gran Premio d’Italia di Formula 1, corsa oggi sul tracciato di Monza. La classifica piloti e costruttori del Campionato Mondiale 2023 di Formula ...Soltanto 9° Acosta, leader del Mondiale, ancora più indietro il suo rivale in classifica (staccato di 12 punti dallo spagnolo): Arbolino partirà 20°. Bagnaia perfetto nelle qualifiche del GP ...