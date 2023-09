(Di domenica 3 settembre 2023) Il futuro dinon è ancora deciso. E' uno svincolato di lusso e dopo l'addio al Psg , in estate sono state tante le squadre accostate al forte difensore spagnolo: Besiktas e Galatasaray in ...

... non per le sue storie, non ha nessun interesse a raccontare qualcosa dio di ...più letti I meme più divertenti su Oppenheimer di Daniele Polidoro Quando rischiammo di scomparirefaccia ...E' uno svincolato di lusso e dopo l'addio al Psg , in estate sono state tante le squadre accostate al forte difensore spagnolo: Besiktas e Galatasaray in primis ma anche offerte provenienti...Spagna: il Siviglia sta per ingaggiare Sergio Ramos Ramos vicino al Siviglia - Come riporta infatti il quotidiano ElDesmarque , Ramos e il Siviglia starebbero trattando in queste ore ...

Clamoroso dalla Spagna: Sergio Ramos vicinissimo al Siviglia Corriere dello Sport

Il futuro di Sergio Ramos non è ancora deciso. E' uno svincolato di lusso e dopo l'addio al Psg, in estate sono state tante le squadre accostate al forte difensore spagnolo: Besiktas e Galatasaray in ...Ha del clamoroso quello che riportano dalla Spagna, e cioè che Sergio Ramos sarebbe ad un passo dal ritorno al Siviglia. Calciomercato, Sergio Ramos torna in Spagna Il calciatore 37enne dopo l'addio a ...