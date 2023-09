City | rinnovo Haaland a cifre importanti

... l'algerino reduce dalla vittoria del "treble" con il Manchester, e gli ex Liverpool, Fabinho, ... non avremmo rinnovato il contratto l'estate scorsa" ha aggiunto, ricordando ilda 350mila ...12.13 - Ufficiale: Matheus Nunes è un nuovo giocatore del Manchester. Arriva dal Wolverhampton ... Il giocatore ha firmato ildi contratto. ( CLICCA QUI PER MAGGIORI DETTAGLI ) 21:28 - ...Alle spalle delnelle quotazioni antepost ci sono il Real Madrid e il Bayern come favorite ... Ma Pioli, dopo la sofferta cessione proprio di Tonali e ildella rosa, vuole ripartire alla ...

Manchester City, pronta la ricetta anti-Arabia Saudita: Haaland ... TUTTO mercato WEB

Il Manchester City vola in campionato e prepara il rinnovo di Haaland: pronta un'offerta monstre per blindarlo e scongiurare il pericolo Arabia ...Il Manchester City si muove per rinnovare il contratto di Erling Haaland ... Le trattative andranno avanti nei prossimi giorni e non è escluso che ci possa essere l'annuncio del rinnovo ...