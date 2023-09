Cittadella-Venezia | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

(Di domenica 3 settembre 2023) Il campionato cadetto prosegue la propria corsa affrontando la quarta giornata, che si annuncia come sempre piena di equilibrio e decisamente incerta. La sfida nello specifico, in programma oggi alle ore 18:30, mette di fronte allo stadio Piercesare Tombolato ildi Edoardo Gorini e ildi Paolo Vanoli. Ecco le ultime news relative al matchcon lee latv.B: ultime e pronostico della sfida Crediti foto:FC FacebookIlha superato indenne la complicata trasferta sul campo del Bari mercoledì scorso, pareggiando col punteggio di 1-1. Dopo un avvio difficile visto il gol ...

oggi ore ...Ecco la data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di, match del Tombolato valevole per la quarta giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024 . Tutto pronto per un derby veneto che promette grandi emozioni. Da una parte ci ...Interessante il derby veneto tra, entrambe in un ottimo momento. Curiosità anche in Spezia - Como, da cui c'è d'attendersi qualcosa in più. Partite in Diretta Live del giorno su ...

Cittadella-Venezia, i 22 convocati di Paolo Vanoli VeneziaToday

Le probabili formazioni di Cittadella-Venezia, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie B, in programma allo stadio 'Tombolato'.Sono 22 i giocatori convocati dal tecnico Paolo Vanoli per la giornata 4 di Serie B 2023/24, che vedrà il Venezia affrontare il Cittadella domani alle ore 20:45 allo stadio Tombolato. Portieri: Bruno ...