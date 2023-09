Ciano preoccupato per l’infortunio | “Gara strana | ma spirito giusto”

(Di domenica 3 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna sconfitta resa ancora più amara da un possibile infortunio. Il Benevento si lecca le ferite e trattiene il fiato per Camillo, costretto a uscire anzitempo, lasciando i suoi in dieci nel finale di partita. Nel post partita, il capitano di giornata contro la Turris ha rilasciato alcune dichiarazioni. Infortunio – Sono un po’, ho fatto un contro-movimento e ho sentito una fitta sul retto. Ho capito subito che c’era qualcosa di strano. Aspettiamo 48 ore prima di fare le valutazioni. Prestazione – E’ stata una partita. Avevamo il pallino in mano, uscivano tutte le nostre giocate. Poi è cambiata dopo il rigore, abbiamo subito la stessa giocata anche sul raddoppio. Nonostante il risultato, però, voglio fare i complimenti alla squadra perché loè quello ...

Il Benevento torna a giocare una partita in serie C dopo 7 anni, nella piena consapevolezza di quanto sarà dura risalire dagli inferi di un torneo che premia solo la prima in classifica e ...