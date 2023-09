Chirico | “Alla Juventus converrà non tifare per Milan e Napoli in Champions League”

(Di domenica 3 settembre 2023) Il giornalista Marcellospiega perché lanon dovrà supportare le italiane in, soprattutto. Marcello, noto giornalista sportivo, ha detto la sua sulla prossimain un recente editoriale. Secondoe ai suoi tifosinonper i club italiani in, soprattuttoIl motivo risiederebbe nella competizione per il ranking UEFA, che determinerà le squadre partecipanti al nuovo mondiale per club del 2025, con un ricchissimo montepremi da 2 miliardi di dollari. “Sarà pure antisportivo, e persino un po’ becero, ...

...Juventus un posto nel Mondiale per Club del 2025 , che più della gloria sportiva assicura ritorni economici visto che il montepremi è addirittura di due miliardi di euro. Scrivesu Il ...Queste le dichiarazioni di Marcelloin riferimentopossibilità per la Juventus di partecipare al mondiale per club nel 2025. L'eventuale accesso agli ottavi del Milan significherebbe l'...fine non si è concretizzata la cessione del portiere Paolo Branduani e del difensore Manuel Nicoletti, è rimasto inoltre ancora in rossoblù anche i centrocampisti Thomas Schirò e Pasquale ...

Chirico: 'Gli juventini devono gufare le italiane in Europa, ci sono 2 ... Calciomercato.com

Il giornalista Chirico ha commentato il mercato della Juventus: 'Non è stato fatto tanto ma la squadra deve tornare in Champions League' ...Il Catania ha riportato una sconfitta all’esordio stagionale con il Crotone, ma la prestazione offerta dai rossazzurri non è stata negativa. C’è la voglia di riscattare subito il ko, con la squadra di ...