Chiede i soldi per la droga | la lite sfocia in tragedia | 54enne muore accoltellato dal padre

Leggi su bergamonews

(Di domenica 3 settembre 2023) Bottanuco.famigliare a Bottanuco nel pomeriggio di domenica 3 settembre: verso le 19 in via Castelrotto una discussione tra l’anzianoil figliotossicodipendente è finita in. Una discussione degenerata ine poi conclusa con una colluttazione dove il, per difendersi, avrebbeil figlio all’addome. Sarebbe stato poi proprio lo stessore aiuto e i soccorsi e a chiamare le forze dell’Ordine vedendo il figlio a terra sanguinante. Sul posto due ambulanza e un’automedica, il personale medico non ha potuto fare molto: ilè morto per le ferite riportate. L’anzianoè stato arrestato della forze dell’Ordine.