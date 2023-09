Chi sono gli attaccanti dell’Italia? Le prime idee di Luciano Spalletti e i nomi più caldi

Leggi su oasport

(Di domenica 3 settembre 2023)(non) chiama e Gianluca Scamacca risponde. Il nuovo bomber dell’Atalanta, alla prima da titolare da quando è arrivato a Bergamo, sigla una doppietta contro il Monza, forse fuori tempo massimo. Il ct azzurro, presentato ieri, sabato 2 settembre, a Coverciano, infatti, ha deciso di puntare su altriper i suoi primi impegni alla guida della Nazionale italiana di calcio: Scamacca, così come Moise Kean, nonstati convocati per «basso minutaggio». Posto che l’ex allenatore del Napoli ha in mente un attacco che prevede una sola punta centrale (che sia nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1), per le gare contro Macedonia del Nord e Ucrainaha scelto tre profili diversi tra loro.stati infatti convocati Ciro Immobile, Mateo Retegui e Giacomo Raspadori. Il tecnico ...