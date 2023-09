Da quest'edizioneprovocherà o assumerà degli atteggiamenti tali da causare delle liti, verrà ... i primi colpi di scena Tutto pronto per la nuova edizione del Grande Fratello cheil via ...Molti sono curiosi di vedere quale direzioneil nuovo show di attualità Mediaset, ora che ... Era solo uno starnazzare di galline che fanno a gara agrida di più. In ultimo, i complimenti ...Fuori lei, dentro Myrta Merlino, cheil timone di Pomeriggio Cinque e confezionerà un ... Poi un altro affondo pesante: "Era solo uno starnazzare di galline che fanno a gara agrida di più" ...

Chi prenderà il posto di Amadeus dopo Sanremo 2024 Novella 2000