Chi è Wilma Oliveiro | la moglie di Alessandro Borghese

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 3 settembre 2023), nata il 27 settembre 1975 a Telese in provincia di Benevento, è ladidal 2009, è un’imprenditrice e gestisce la società Ab Normal, che veicola tutte le attività professionali dello chef. Dalla storia d’amore tra i due sono nate due figlie, Alexandra e Arizona. La donna ha un passato da modella e showgirl: è stata anche valletta del programma Ok, il prezzo è giusto. Sebbenesia nata in Campania e cresciuta in Calabria, le sue origini sono interessanti: sua mamma infatti è croata e suo padre è spagnolo. E per inciso, il padre era dirigente della Arco di Cosenza, azienda del settore food, mentre i suoi nonni avevano un ristorante a Telese. Quindi, sposare uno chef era scritto nel destino, evidentemente. Oltre ad aver provato la carriera ...