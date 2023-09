Chi è Matteo Arnaldi | il giovane tennista italiano che nessuno conosceva fino a oggi

Leggi su gqitalia

(Di domenica 3 settembre 2023) Il sognoa questo momento è bellissimo enon si vuole svegliare proprio adesso. Il, infatti, è la sorpresa più bella degli US Open in corso a New York, dove si è spintoagli ottavi di finale. E ad attenderlo c'è il numero uno (ancora per poco) del ranking mondiale Carlos Alcaraz, il fenomeno del tennis mondiale che punta al titolo. La favola diEra già sembrata una grande impresa quella di battere Arthur Fils al secondo turno, una battaglia di quattro ore terminata al quinto set. Non contento,si è tolto la soddisfazione di eliminare anche il numero 16 al mondo Cameron Norrie, un successo che gli ha permesso di scalare altre posizioni nel ranking, ...