Chi è l’underdog repubblicana che spaventa Biden

(Di domenica 3 settembre 2023) Il dibattito tra i candidati repubblicani alla presidenza Usa, svoltosi a Milwaukee lo scorso 24 agosto, ha fatto conoscere le peculiarità degli sfidanti alle primarie del GOP. Trump, la cui assenza è valsa più di mille parole; DeSantis, il guerriero contro la woke culture; Ramaswamy, l’incendiario imprenditore anti-establishment; Pence, l’ex vicepresidente clemente e tenace; Scott, il predicatore gentile vicino all’universo evangelico. Ciascun candidato ha esposto in maniera eloquente i suoi cavalli di battaglia. Ora comincia la fase della selezione. I Never Trump Republicans come Chris Christie e Asa Hutchinson, largamente sfavoriti e inchiodati a percentuali da prefisso telefonico, non hanno scaldato i cuori dei simpatizzanti repubblicani. Anzi, sembrerebbero i primi a rimanere out. Chi è Nikki Haley L’unico volto femminile di questa campagna è Nikki Haley, prima donna governatrice ...