Chelsea | spunta un dettaglio sul mercato estivo

(Di domenica 3 settembre 2023) Ilaveva un limite ben preciso per ilappena concluso: come riporta il Telegraph, i Blues hanno deciso di non ingaggiare...

Commenta per primo Ilaveva un limite ben preciso per il mercato estivo appena concluso: come riporta il Telegraph , i Blues hanno deciso di non ingaggiare nessun giocatore al di sopra dei 25 anni di età.Per il centravanti arrivato dalè concreto l'obiettivo di conquistare il titolo di capocannoniere, opzione che paga 8 volte la posta. Lukaku che alla prima annata in casa romanista raggiunge ...Per il centravanti arrivato dalè concreto l'obiettivo di conquistare il titolo di capocannoniere, opzione che su Goldbet e Better paga 8 volte la posta. Lukaku che alla prima annata in casa ...

Retroscena Lukaku-Roma, spunta una clausola sul contratto con il Chelsea Corriere dello Sport

Nei 100 nomi dell’Index entrano 13 nuovi giocatori. Quello che occupa la posizione più alta (55° posto) è il mediano belga d’origine ghanese Roméo Lavia, classe 2004, che il Chelsea ha prelevato dal r ...Dopo aver salvato Guardiola in Supercoppa Europea, Cole Palmer passa al Chelsea. Il talento classe 2002, costato ben 47 milioni di euro si trasferisce da Pochettino dopo che Guardiola aveva già annunc ...