Cheese Park – Milano

(Di domenica 3 settembre 2023)Via Giuseppe Dezza, 50– 20144Tel. 02/91573004 Sito Internet: Tipologia:bar Prezzi: calice 7€, tagliere 10€ Chiusura: Domenica OFFERTA Si tratta di un vero e proprio chalet di montagna che si trova nel bel mezzo di un parchetto in zona Solari. Il locale, aperto dalla mattina alla sera, è un vero e proprio tempio del formaggio dove fare spuntini in diversi momenti della giornata a base di cacio e non solo. Noi lo abbiamo provato per l’aperitivo, anche perché il luogo, specialmente in primavera e in estate, si presta molto a questo momento della giornata. Il menù cartaceo non esiste, quindi, dopo aver ordinato un calice di vino dall’elenco sciorinato a voce elencando solo i vitigni disponibili (cinque opzioni di bianco ed altrettante di rosso), abbiamo scelto il nostro tagliere misto, ...

