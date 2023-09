Cernobbio | il sogno nucleare del governo Salvini | «Inaugureremo la prima centrale» E Pichetto Fratin lancia una piattaforma ad hoc

Leggi su open.online

(Di domenica 3 settembre 2023) «Ritengo che l’Italia debba, entro quest’anno, riavviare la propria partecipazione al». È la timeline illustrata dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture sul palco del Forum Ambrosetti. Matteo, a, ha riproposto ildi questo, cioè di riportare sul territorio italiano le centrali per la produzione di energia, attraverso la fissione di quarta generazione. Mentre sulla fusione sono ancora acerbi i tempi per immaginarne uno sviluppo commerciale. «Conto che entro il 2023 questoabbia la forza di spiegare agli italiani perché, nel nome della neutralità tecnologica, non possiamo dire di no a nessuna fonte energetica». Il discorso del leghista si interseca con la prospettiva che il centrodestra continui a governare il Paese per l’intera ...