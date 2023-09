Cernobbio | Calenda | d’accordo col governo sul nucleare Schlein | insisteremo su salario minimo

(Di domenica 3 settembre 2023) Concentratissima l’ultima giornata che, come di consueto, è dedicata all’Italia. Si parte con l’opposizione e gli interventi di, Conte e(solo in collegamento). Poi una serie di panel con gli ex ministri Giovannini, Franco (candidato alla Bei), Brunetta (ora alla presidenza del Cnel) e i ministri Urso, Nordio, Piantedosi, Zangrillo, Valditara, Casellati, Bernini, Pichetto Fratin, il vice premier e responsabile delle infrastrutture Salvini, Calderone, Fitto. E infine, a chiudere la tre giorni, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti

Lo ha detto il leader di Azione, Carlo, intervenendo in uno dei panel della 49esima edizione del Forum Ambrosetti, in corso a, sottolineando che proprio sul Pnrr "ci stiamo giocando ...Lo ha detto il leader di Azione, Carlo, intervenendo in uno dei panel della 49esima edizione del Forum Ambrosetti, in corso a. Questo, infatti, "e' un problema che non si puo' piu' ...Lo ha detto il leader di Azione, Carlo, intervenendo al workshop Ambrosetti a. "Avete letto sui giornali che si e' arrivati a una spesa di oltre 100 miliardi e alla fine arriveremo ...

A Cernobbio 12 ministri, Agenda Italia chiude il Forum Il Sole 24 ORE

“Io credo che la Meloni sia entrata a Palazzo Chigi sulla soglia dell’ufficio che era di Draghi vestita da Meloni e si è cambiata mettendo il vestito da Draghi. La prima legge di Bilancio è responsabi ...La maggior parte dei partecipanti al Forum di Cernobbio, che si chiuderà oggi, si aspetta un’involuzione nella globalizzazione. Quali sono le prospettive del processo di globalizzazione Questo ...