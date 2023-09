(Di domenica 3 settembre 2023)Ambrosetti ai titoli di coda. Concentratissima l'ultima giornata che, come di consueto, è dedicata all'. Si parte con l'opposizione e gli interventi di Calenda, Conte e Schlein (solo in ...

Cernobbio ascolta 12 ministri, Agenda Italia chiude il Forum ... Agenzia ANSA

Forum Ambrosetti ai titoli di coda. Concentratissima l'ultima giornata che, come di consueto, è dedicata all'Italia. Si parte con l'opposizione e gli interventi di Calenda, Conte e Schlein (solo in co ...“Il salario minimo spingerebbe gli stipendi verso il basso È una stupidaggine. Al massimo alza quelli di chi sono al di sotto della soglia”. Marcello Masi è il presidente della Finmasi, gruppo di azi ...