Ceccarini | «Mercato? L’Inter si è difesa alla grande! Samardzic…»

Lo scrive su Twitter Niccolò, il direttore di Tuttomercatoweb. La Fiorentina sarebbe alla ... Per il Napoli è in uscita e in queste battute conclusive disi cercherà la sistemazione ...Dopo l'affare Veiga sfumato, il Napoli prenderà comunque un centrocampista. Ne è convinto il giornalista Mediaset Niccolò, grande esperto di, intervenuto a Radio Kiss Kiss:Nicolòè intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per ... occhio perché piace e potrebbe essere un'operazione da ultimi giorni di. Può arrivare ...

Ceccarini: "Nessun acuto della Juve. Il primo vero mercato di ... Bianconera News

Per Ceccarini, la vera mano del nuovo ds la si potrà vedere a partire dalla prossima estate: "Certo sarebbe servito di più ma il vero mercato sarà quello dell’anno prossimo, il primo dell’era Giuntoli ...Il collega Ceccarini su Tmw: È stato un mercato intenso e ricco di operazioni. Come non si vedeva da tempo. Merito anche della nuova frontiera araba e della solita Premier League, ...