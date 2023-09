Castelvenere | tutto pronto per i festeggiamenti in onore della Madonna della Foresta

(Di domenica 3 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutosi prepara a festeggiare Nostra Signora: uno dei momenti di condivisione più importanticomunità. Ai significativi momenti religiosi, ci saranno diversi appuntamenti di intrattenimento. Come di consueto a dare ufficialmente al via aiil triduo solenne di preparazione alla festa che si svolgerà nei giorni 5-6 e 7 settembre nella chiesa di Santa Maria, nell’omonima contrada. Il programma nel dettaglio propone: Venerdì 8 settembre alle ore 8.30 e 10.30 Celebrazione dell’Eucarestia presso la chiesa di Santa Maria. Alle 18:30 la processione per le vie ...

