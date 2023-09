Caso Ustica | “Destabilizza” Qual è il vero obiettivo di Amato

(Di domenica 3 settembre 2023) Zuppa di Porro. Fantastico Vecchi del Tempo: Sucome DeAngelis contesta la verità Giudiziaria: ma tutti lì giù ad omaggiarlo. E Gervasoni: stop all’epoca la Francia era fuori dalla Nato. Mitica Stefania Craxi:un professionista a contratto, manco un professore. E Travaglio invece la Nato come la Russia che abbatte l’aereo della Wagner. Il corsera titola sul buco del 110per cento. Sondaggi della Ghisleri: centrodestra prende un decimale, ma il titolo è che la meloni perde tre punti. Trump per i sondaggi sbaragli i suoi compretitori rep e la Verità dice che italiani dalla parte di Vannacci e Gianbruno. Fermi tutti, ma già lo sapevamo, l’Annunziata ora è inviatata dal Sole a fare Taichi in terrazza e dalla Schlein a fare la capolista. Il Papa contro l’opus dei. Silenzio assordante sulle minacce di morte per i ragazzi ...

L'intervista di Giuliano Amato sulcontinua a far discutere. Oggi a commentare le parole dell'ex presidente del Consiglio è stato Bobo Craxi , il figlio del leader socialista citato proprio da Amato nel suo colloquio su ...E' condivisibile il dilemma posto da Tommaso Cerno sull'Identità, accanto al titolo "voli", ... si sarà probabilmente chiesto se la Francia ha davvero da temere uncosì clamorosamente ...ROMA Per i centosessanta parenti, stretti o lontani, delle vittime della strage disono arrivati, ad oggi, risarcimenti per cinquanta milioni di euro. Dopo 43 anni. Le ... anche il...

Strage di Ustica, Amato riapre il caso. Meloni: "Ci dia gli elementi" Sky Tg24

Ma per il figlio del leader socialista è plausibile la versione del missile francese affermata dall'ex premier ...Secondo l’ex premier sarebbe stato il leader socialista a mettere in salvo Gheddafi, la figlia «indignata»: «Aveva ragione mio padre, Amato è come un extraterrestre» ...