Caso ambulanza in centro storico | Ambrosone “Passato il segno | procederemo contro mistificazioni”

(Di domenica 3 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Siamo allibiti dall’assenza di onestà intellettuale e dalla deriva strumentale e condita di falsità raggiunti in questodallo pseudo-comitato di quartiereche, forse a causa di qualche esponente affetto da palese smania di protagonismo, stavolta ha davveroil“, lo scrive in una nota l’assessore alle Attività Produttive Luigi. “Eravamo abituati a leggere polemiche strumentali sui più disparati argomenti, dettate probabilmente da una smaccata, evidente ostilità politica nei confronti dell’amministrazione, tuttavia, questa volta, riteniamo che si sia andati abbondantemente oltre. Speculare addirittura sulla salute dei cittadini e sulle forme di accessibilità del soccorso sanitario è inaccettabile: è stato distorto un ...

È ildi ricordare che Vinales è stato il più veloce nella warm up di domenica mattina (1'40".... Pecco resta cosciente. La gara riprende dopo una ventina di minuti senza, ovviamente, ...... intanto, era arrivata un'del 118 da Petralia Sottana che lo ha trasferito al pronto soccorso del locale ospedale. Indi incidenti su pareti di roccia, sentieri, ambienti montani, ...... gli altri inal pronto soccorso del Costa d'Amalfi a Castiglione di Ravello. Sul posto i Carabinieri e la Polizia Municipale di Positano per i rilievi dele per accertare dinamica e ...

Caso ambulanza in centro storico, Ambrosone "Passato il segno ... anteprima24.it

“Siamo allibiti dall’assenza di onestà intellettuale e dalla deriva strumentale e condita di falsità raggiunti in questo caso dallo pseudo-comitato di quartiere centro storico che, forse a causa di qu ...Il bimbo è nato in ambulanza a Santa Maria Nuova e entrambi sono stati portati in ospedale per gli accertamenti del caso. Il piccolo starebbe bene. Ha troppa fretta di nascere i genitori chiamano il ...