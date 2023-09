Cashback | torna ma solo per questi clienti | come ottenerlo

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 3 settembre 2023) Ilnon è morto: l’iniziativa che offre la possibilità di ottenere un rimborso in denaro in base agli acquisti effettuati è di nuovo attiva. Attivaper un grosso marchio, però… Tutti parlano infatti di un nuovointrodotto da una nota azienda elettronica. Con l’arrivo del mese di settembre, un colosso asiatico del tech ha infatti proposto una nuova promozione che permette di ottenere un rimborso fino a 300 euro sull’acquisto dei suoi prodotti di punta.il: bisogna approfittarne subito! – ilovetrading.itL’azienda è la nota Samsung, multinazionale coereana specializzata in telefoni, televisioni e altri prodotti elettronici, e i modelli su cui ottenere uno sconto tramitefino a 300 euro sono il Galaxy S23 Ultra, il Galaxy S23+ e il Galaxy ...