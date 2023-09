Casellati | “Riforma costituzionale? Elezione diretta del presidente del Consiglio | immutate le prerogative del Capo dello Stato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 settembre 2023) “Ho adottato una lunga attività di ascolto per raccogliere le principali criticità ma anche le prospettive di soluzione”, la nostra è “una proposta aperta ma nell’ambito del perimetro delineato” con i paletti della governabilità e del “rispetto della volontà popolare”. Lo ha detto la ministra per le Riforme, Maria Elisabetta Alberti, parlando al Forum di Cernobbio della proposta diche sta per presentare. “Mi sono orientata – ha evidenziato – verso l’deldelanziché deldella Repubblica, come era previsto nel programma, in un sistema di pesi e contrappesi che non andranno mai a svuotare ledel...