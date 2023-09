Casellati | Nostra riforma non svuoterà mai prerogative del Capo dello Stato

... Nordio, Piantedosi, Zangrillo, Valditara,, Bernini, Pichetto Fratin, il vice premier e ...sfidanti non può imporre vincoli di bilancio che impongono ad altri di entrare in casa'. Sul ...... ma noi vogliamo un modello che possa essere più vicino allasensibilità'. Vogliono impantanare la riforma della giustizia. Ma Nordio va avanti Sulle tempistichesi sbilancia, ...... combatté il fascismo, sconfisse il terrorismo rosso, aveva iniziato a contrastare Cosae ... Maria Elisabetta Alberti

Casellati: "Nostra riforma non svuotera' mai le prerogative del capo ... Agenzia ANSA

(Agenzia Vista) Cernobbio, 03 settembre 2023 La nostra riforma non andrà " mai a svuotare le prerogative del Capo dello Stato come garante dell'unità nazionale. Il nostro sarà un modello italian", le ...Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le riforme istituzionali, ha illustrato la riforma costituzionale, su cui è al lavoro da ...