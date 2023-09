Carlos Sainz rapinato dell' orologio a Milano | insegue e blocca i ladri

Leggi su feedpress.me

(Di domenica 3 settembre 2023) Il pilotaa Ferrari Carloè statodi undopo il gran premio di Monza. L’episodio è avvenuto intorno alle 20.30 nelle vie del Quadrilateroa moda. E’ stato lo stessoinsieme a un addetto alla sua sicurezza, are i presuntiri. Il ferrarista si trova in questura per sporgere denuncia. Il ferrarista era appena rientrato in hotel, al Manzoni...