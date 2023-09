Neanche il tempo di festeggiare il terzo posto al Gran Premio di Monza . È stato rapinato il pilota della Ferrari ,. È successo intorno alle 20.30 di questa sera, 3 settembre, a Milano , nella zona del Quadrilatero della moda.stava rientrando in hotel, in auto col suo manager. Quando ha aperto ...AGI - Il pilota della Ferrariè stato rapinato di un orologio a Milano dopo il gran premio di Monza. L'episodio è avvenuto intorno alle 20.30 nelle vie del Quadrilatero della moda . È stato lo stessoinsieme al ...Due step. Questi i passi che separano la terza piazza brianzola di Carlosdal gradino più alto del podio, sia in senso letterale che figurato. Quella di Monza è una di quelle domeniche e di quelle piste che regalano ai tifosi l'illusione di una Ferrari vicina all'...

Carlo Sainz rapinato a Milano, ma lui insegue i ladri e recupera l'orologio da 500mila euro TGLA7

Carlos Sainz rapinato in pieno centro a Milano. Il pilota della Ferrari, dopo il terzo posto nel Gran Premio di Monza è andato a fare un giro nel centro del capoluogo lombardo ed è stato rapinato dell ...Il pilota automobilistico spagnolo della Ferrari Carlos Sainz è stato rapinato dell'orologio a Milano dopo il Gran Premio di Monza. I rapinatori - tre persone - sono stati identificati e fermati. A ...