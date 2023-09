(Di domenica 3 settembre 2023) Uno ha appena 17 anni e ora è terrorizzato: è stato riconosciuto in un video in cui prende a calci, insieme a un amico, una, uccidendola. Ora la sua foto viene diffusa sui...

Dopo quello delladi Anagni il direttore editoriale di Libero dedica un altro articolo al mondo a quattro zampe, soffermandosi e non nascondendo il proprio dolore per la morte dell'...... nel testo del post: "Per Amarena, per laper tutte quelle anime innocenti..continueremo ... Murino ha deciso di portare il suo cane con lei per ricordare l'Amarena, uccisa in Abruzzo da ..."Per Amarena , per laper tutte quelle anime innocenti continueremo a batterci per una giustizia ed educazione ... Caterina Murino ha deciso di portare il suo cane con lei per ricordare l'...

Capretta e orsa uccise, i responsabili insultati e minacciati: non possono uscire di casa ilmessaggero.it

Il video dell’uccisione della capretta ha come protagonisti due ragazzi ... Qui c’è un uomo che non può più uscire di casa dopo che giovedì scorso ha sparato all’orsa Amarena. «Ho ucciso per paura» ...La scrittrice: «L’orso è nato 2 milioni di anni prima dell’essere umano e la sua curiositù e intelligenza l’hanno reso disponibile alla convivenza» ...