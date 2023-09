Caos in Formula 2 | il fratello di Leclerc disperato | cosa è successo

(Di domenica 3 settembre 2023) MONZA - Piccoli piloti crescono. Arthurvuol ricalcare le orme del, ma per ora le prestazioni sono lontane da quelle del ferrarista. A Monza, infatti, il pilota monegasco non ha fatto ...

MONZA - Piccoli piloti crescono. Arthur Leclerc vuol ricalcare le orme del fratello, ma per ora le prestazioni sono lontane da quelle del ferrarista. A Monza, infatti, il pilota monegasco non ha fatto ...Tuttavia è stato considerato 'non gradito' dopo ilcreato dalla sua minaccia a procedere ...a visitare il paddock brianzola in attesa di una risposta da parte degli organizzatori della1, ......fatto a fine qualifiche) per non aver rispettato il tempo limite massimo per l'out lap (1.41.00) imposto dalla direzione di gara per le qualifiche del GP di Italia a Monza nel Q1 per evitare il...

Caos in Formula 2 a Monza: paura per Maloney, Leclerc jr si dispera Corriere dello Sport

MONZA - Piccoli piloti crescono. Arthur Leclerc vuol ricalcare le orme del fratello, ma per ora le prestazioni sono lontane da quelle del ferrarista. A Monza, infatti, il pilota monegasco non ha fatto ...Max Verstappen pareggia il record di vittorie consecutive di Vettel e continua ad imporre la sua legge in un mondiale di Formula 1 sempre più a senso ... i primi giri del Gran Premio d’Olanda un caos ...