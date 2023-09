Caos a Tel Aviv | missili su Corea del Sud | l’Australia tende la mano alla Cina | cos’è successo oggi nel mondo

e violenza ieri nel rione popolare di Nevè Shaanan aAviv. Centinaia di richiedenti asilo di origine eritrea si sono abbandonati a violenze e ad atti di vandalismo. Sono scesi in piazza per ...Fatto sta che gli scontri hanno messo in scacco una buona parte della zona sud diAviv e spinto - in pieno riposo sabbatico - il premier Benjamin Netanyahu a seguire la situazione e a chiedere al ......libera del parlamento alla contestata disposizione che spazza via la 'clausola di ragionevolezza' ha gettato il Paese nel: si parla di quattro agenti di polizia e tre manifestanti feriti. A...

Caos a Tel Aviv, disordini e violenze nel rione degli eritrei. Decine i feriti Agenzia ANSA

Quattro centri medici stanno prestando soccorso ai feriti, tra cui ci sono anche una trentina di agenti. Malgrado il riposo sabbatico, il premier Benjamin Netanyahu ha pubblicato un comunicato in cui ...Incidenti nella giornata di oggi nel rione popolare di Nevè Shaanan, nella zona sud di Tel Aviv, dove centinaia di cittadini eritrei si sono abbandonati a violenze e atti di… Leggi ...