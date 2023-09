(Di domenica 3 settembre 2023) Si conclude il weekend di Coppa del Mondo didi scena a La Seu d’Urgell, in Spagna, ultimo appuntamento prima dei Mondiali che si terranno a Lee Valley dal 6 al 10 settembre. Ultima giornata senza gloria pernella disciplina del. Nella gara maschile Leonardopassa iltaglio della mattina, venendo però eliminato in batteria da Jakub Krejci e da Martin Dougoud; a vincere la prova alla fine è il giovane Jan Rohrer, che si prende il successo dopo il secondo posto ottenuto in Repubblica Ceca, avanti a Joseph Clarke, che mantiene la vetta nella classifica di specialità. Terzo posto per il francese Anatole Delassus. Fra le donne, Stefanienon arriva in finale: la prova mattutina lascia ben sperare con il ...

Secondo podio per la Nazionale dia La Seu d'Urgell (Spagna), sede della penultima tappa della Coppa del Mondo. Stefanie Horn è riuscita ad agguantare il terzo posto nel K1 femminile. L'azzurra ha dato buoni segnali sin ...Al Segre Olympic Park di La Seu d'Urgell (Spagna) è arrivato il primo podio per la Nazionale di, impegnata nella penultima tappa della Coppa del Mondo. Raffaello Ivaldi è riuscito a domare con successo le rapide iberiche, conquistando il primo posto nel C1 maschile. Il canoista ...La Nazionale diha conquistato il primo podio al Al Segre Olympic Park di La Seu d'Urgell, in Spagna, nella penultima tappa della Coppa del Mondo. Raffaello Ivaldi ha ottenuto il primo posto nel C1 ...

Canoa slalom, niente gioie per l'Italia nel kayak cross: Horn eliminata in semifinale, Proietti al primo turno OA Sport

Barcellona, 2 set. – (Adnkronos) – Secondo podio per la Nazionale di canoa slalom a La Seu d’Urgell (Spagna), sede della penultima tappa della Coppa del Mondo. Stefanie Horn è riuscita ad agguantare ...Dopo la vittoria di ieri di Raffaello Ivaldi nella canadese, oggi arriva un altro podio per l'Italia nelle finali del kayak della tappa della Coppa del Mondo 2023 di canoa slalom, in corso a La Seu d' ...