Can Yaman svela i retroscena della sua assenza a Venezia80 | c' entrano le sue ex?

Stando infatti a quanto riporta il settimanale Di Più Tv è morto il nonno die proprio la fonte in questione è riuscita a parlare con chi in quei giorni è stato vicino all'attore. Stando ...Secondo altre indiscrezioni che circolano sul web, sarà presente anche, l'attore turco amatissimo dal pubblico italiano per la sua partecipazione da protagonista a diverse soap opera. "...Questi però non sarebbero i soli ospiti in quanto, con ogni probabilità, vedremo anche l'attore, Leonardo Pieraccioni e Alessia Marcuzzi . 'Saranno invitati nel ruolo di scrutinatori dei ...

Can Yaman sarebbe dovuto essere tra gli ospiti presenti a Venezia80, ma in un post ha confermato la sua assenza, lanciando anche una non velata frecciatina alle sue ex, Demet Ozdemir e Diletta Leotta!