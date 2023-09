Can Yaman spiega il motivo della sua assenza al Festival di Venezia e punge la sua ex?

Leggi su isaechia

(Di domenica 3 settembre 2023) Canè diventato in pochi anni uno degli attori più desiderati d’Italia grazie al successo ottenuto anche nel nostro paese con le serie televisive Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e DayDreamer – Le ali del sogno. Dopo il debutto nella fiction Che Dio ci aiuti, ha ricoperto il ruolo di protagonista nella serie tv Viola come il mare accanto all’ex Miss Italia Francesca Chillemi. Diversi poi gli spot pubblicitari in cui è possibile notarlo e – diciamo la verità – non solo per le sue doti recitative! L’attore turco è salito agli onoricronaca rosa anche per le sue seguitissime relazioni sentimentali. Can è stato legato per diverso tempo a Demet Özdemir e alla conduttrice Diletta Leotta. Due storie d’amore che sono state costantemente in balia dell’occhio indiscreto delle telecamere. Ieri l’attrice turca è stata una delle star più apprezzate e ...