Calendario Serie C oggi | orari 3 settembre | chi gioca | programma | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 3 settembre 2023) Non si ferma il weekend d’apertura dellaC 2023-2024: quest’ben nove saranno le sfide che si svolgeranno per quanto riguarda il primo turno dell’edizione numero 50 della terzacalcistica italiana. Tre delle nove partite di questa domenica daranno il via al girone A, l’unico che ancora non è iniziato. C’è curiosità per vedere la prima partita della storia dell’Atalanta U-23 tra i professionisti: la squadra giovanile della Dea, secondo club dopo la Juventus ad avviare questo progetto, debutterà in casa con la Virtus Verona. Le altre due sfide insono Pro Patria–Giana Erminio e Legnago–Arzignano Valchiampo. Negli altri due giorni, invece, la giornata dimetterà la parola fine sul turno d’esordio: per quanto riguarda il gruppo B attesa per il Cesena, semifinalista degli ...