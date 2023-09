Calendario Serie B 2023 oggi | orari 3 settembre | chi gioca | programma | tv e streaming

(Di domenica 3 settembre 2023) Si chiuderà quest’ilrelativo alla quarta giornata della-2024: ben sei le sfide che si disputeranno questa domenica, prima di tornare in campo fra due settimane a causa della pausa per le nazionali. Si parte alle 16.15 con una sfida delicatissima dopo gli avvenimenti della passata stagione: scenderà in campo per la prima volta in stagione il Brescia che, ironia della sorte, affronterà proprio la formazione che l’aveva condannata allaC, il Cosenza, prima che i lombardi prendessero il posto lasciato vacante dalla Reggina. Tra le sfide delle 18.30, spicca il big match che vedrà opposte la Cremonese e la Sampdoria, entrambe squadre provenienti dallaA. Il Lecco ha dovuto aspettare fino al mese diper poter tornare a ...

La Lazio vince 2 - 1 sul campo del Napoli nell'anticipo serale inper la terza giornata dellaA 2023 - 2024. I biancocelesti si impongono con i gol di Luis Alberto e Kamada. Per i campioni d'Italia, momentaneo pareggio di Zielinski. La formazione di ...Brianzoli fermi a quota 3 L'Atalanta batte il Monza 3 - 0 nel match income anticipo serale della terza giornata del campionato diA 2023 - 2024 . I bergamaschi si impongono con il ...... Berardi rientra ed è subito decisivo Dal calciomercato unaA più ricca Le partite di oggi: Atalanta - Monza , Bologna - Cagliari , Udinese - Frosinone , Napoli - Lazio Classifica --...

Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 3^ giornata Sky Sport

Non si ferma il weekend d'apertura della Serie C 2023-2024: quest'oggi ben nove saranno le sfide che si svolgeranno per quanto riguarda il primo turno dell'edizione numero 50 della terza serie calcist ...I campionati italiani ed esteri sono ormai entrati a pieno regime, per cui le partite saranno numerose. La Serie A vedrà 4 match, quindi toccherà a Serie B e Serie C. Oltre i nostri confini tutti in ...