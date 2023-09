Calendario Mondiali basket 2023 | programma | orari | tv | streaming dai quarti alla finale

Leggi su oasport

(Di domenica 3 settembre 2023) Si va verso la fase decisiva dei. Ilglobale è nella settimana in cui scoprirà la selezione che conquisterà il titolo di Campione del Mondo. Sono in otto che sanno già di poter succedereSpagna, nel frattempo uscita di scena. E tra chi farà parte deidic’è anche l’Italia. Per gli azzurri di Gianmarco Pozzecco inatteso, per le circostanze, confronto con gli Stati Uniti di Steve Kerr, con la vicenda Paolo Banchero che tornerà a intrecciarsi con il tricolore italiano. Nello stesso lato di tabellone abbiamo Germania-Lettonia, sfida che però non si giocherà martedì, bensì mercoledì in quanto si vuole lasciare il tempo alle squadre di arrivare da Okinawa e Giacarta rispettivamente verso Manila. In basso, invece, al martedì aprirà la serie dei...