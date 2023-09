Calendario Europei volley 2023 oggi | orari partite domenica 3 settembre | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 3 settembre 2023)va in scena la sesta giornata deglidimaschile. Ilprevede otto incontri validi per la fase a gironi della più importante manifestazione continentale per nazionali. Andiagrandi mo a presentarle nel dettaglio. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-OLANDA DIFEMMINILE DALLE 16.30 Il primo match inè quello delle 16.00 tra Grecia e Romania, fanalini di coda del girone D. Alle 16.30 andrà invece in scena Spagna-Finlandia, match assolutamente decisivo in chiave qualificazione nel gruppo B. Alle 17.00 Danimarca e Montenegro si sfideranno per cercare la prima vittoria e lo stesso faranno alle 18.00 Estonia e Svizzera. Ore 19.00 per Israele-Portogallo, seguito alle 19.30 da ...