Nella ripresa, calano i ritmi, complice ile la condizione atletica non ancora ottimale, per ...: 85 Badan.26' Cooling break: fa moltostasera al Castellani. 25' Si va al Var per un rapido controllo. ... 5' Primi cinque minuti ancora ainviolate. 4' Vlahovic si gira e conclude da buona posizione, ...L'uomo piùdei padroni di casa è il neoentrato Sorrenti che si crea degli spazi nella difesa ... IL TABELLINO FC MILANESE - SESTESE CALCIO 1 - 1(0 - 1, 1 - 1) : 25' st Pagliaro (S), 33' st ...

Caldo e reti elettriche, per metterle in sicurezza servono 15 miliardi al 2026 Il Sole 24 ORE

Il Terranuova Traiana, nella gara di andata del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza disputato a Pontassieve non è andato oltre il pareggio a reti bianche. Per ll passaggio del turno, tutto è ...L’ondata di caldo eccezionale che ha colpito alcune aree della Penisola impone nuovi interventi: da Enel a Terna le strategie di prevenzione e potenziamento ...