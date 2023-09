Calderone | 12mila domande sulla nuova piattaforma Siisl

Leggi su iltempo

(Di domenica 3 settembre 2023) (Agenzia Vista) Cernobbio, 03 settembre 2023 "Se guardate a quella che è lamisura per l'inclusione sociale e lavorativa di quella componente degli ex percettori di reddito di cittadinanza che è considerata in condizione di occupabilità, a oggi noiche abbiamo creato abbiamo 12.000", le parole del ministroal Forum Ambrosetti. / Immagini Forum Ambrosetti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev