Calciomercato Milan – David l’attaccante del futuro? Il contratto aiuta

Il Monza ci crede nell'ex Lecce , avrebbe potuto chiudere prima anche altri attaccanti, ma ha preferito puntare dritto sull'attaccante scuolaper rinforzare l'attacco. In Colombo ci crede ...Mi vedo giocare alancora per tanti anni'. SCALATA - 'Quante volte mi sono pizzicato per capire se fosse un sogno Qualche volta all'inizio. Ma è molto strano: ti abitui molto velocemente. All'...Torino Fa strano vedere il Torino così in alto anche nelma stavolta merita di stare ... Il primo nome è quello dell'anonimo anno di De Ketelaere aleppure è bastata la prima con ...

Calciomercato Milan – Rivoluzione estiva: in 19 hanno lasciato Milanello Pianeta Milan

La Procura della Federcalcio - apprende l'ANSA - ha appena aperto un'indagine sui cori anti-Juve intonati dai calciatori del Milan durante il trasferimento ...La Procura della Federcalcio - apprende l'ANSA - ha appena aperto un'indagine sui cori anti-Juve intonati dai calciatori del Milan durante il trasferimento in aeroporto dopo la partita con la Roma e p ...