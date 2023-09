Calciomercato com – Inter | Klaassen è già pronto Con la Fiorentina dalla panchina per continuare a stupire Inzaghi | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di domenica 3 settembre 2023) 2023-09-03 10:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di.com: ‘Kers op de taart’. Così si dice ciliegina sulla torta in olandese e quale epiteto migliore per Dany, l’ultimo acquisto dell’arrivato sul suono della sirena del. A fari spenti, a costo zero, l’ex Ajax punta a impensierire le solide gerarchie dia partiregara casalinga con la– Il centrocampista ci sarà. Come l’altro neofita nerazzurro – Benjamin Pavard – siederà indi fianco al tecnico piacentino e a pochi metri dal rivale Italiano. Sarà una prima volta per lui da padrone di casa a San Siro dopo le prime sgambate ad Appiano. Da quanto trapela ...