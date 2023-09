... in sostituzione del calciatore infortunato Destiny Udogie è stato convocato il difensore della Fiorentina Michael. Gli azzurrini saranno impegnati nella doppia trasferta in Lettonia e Turchia ...... Thuram 60% - Arnautovic 40%, Mkhhitaryan 55% - Frattesi 45, Dumfries 65% - Cuadrado 35% Squalificati: - Indisponibili: Acerbi, Sensi, Sanchez FIORENTINA (4 - 2 - 3 - 1) - Terracciano;, ...... Lorenzo Palmisani (Olbia) Difensori : Andrea Bozzolan (Perugia), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Alessandro Dellavalle (Torino), Alessandro Fontanarosa (Cosenza), Michael Olabode(Fiorentina), ...

calcio: U.21, Kayode sostituisce l'infortunato Udogie sport.tiscali.it

Carmine Nunziata ha scelto il difensore della Fiorentina ROMA (ITALPRESS) - Cambio obbligato per il ct dell'Uner 21 Carmine Nunziata: in ...ROMA - Problemi in difesa per l' Italia Under 21, dopo l'infortunio dell'ex Udinese ora in forza al Tottenham Destiny Udogie. In sostituzione, in vista della doppia trasferta che porterà gli Azzurrini ...