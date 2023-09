Calcio | Serie A | Lecce-Salernitana 2-0**

(Di domenica 3 settembre 2023), 3 set. - (Adnkronos) - Ilbatte 2-0 lain un match valido per la terza giornata diA, disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. A decidere l'incontro in favore dei padroni di casa i gol di Krstovic al 6' e Strefezza su rigore al 98'. In classifica i giallorossi pugliesi salgono al 3° posto con 7 punti insieme alla Juventus, mentre i granata restano fermi a quota 2.

... valevole per la 3a giornata dellaA 2023 - 24, l'ultima prima della sosta di settembre ...5: personalità e cattiveria per il capitano della Juve, decisivo con il suo gol in apertura sud'...... tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Via del Mare, il match valido per la terza giornata diA 2023/2024 tra Lecce e Salernitana. Lecce - Salernitana: sintesi e moviola 1 -d'...Si chiude la prima giornata diC, Girone C. Vincono Juve Stabia, Taranto, Picerno, Turris e Potenza. Nessun pareggio. Gran ... è Antonini Lui a sbloccarla sud'angolo battuto da Ferrara, ...

**Calcio: Serie A, Inter-Fiorentina 4-0** La Gazzetta del Mezzogiorno

Situazione allucinante, la Serie A deflagra: "Mobbing". Ecco tutti i particolari del caso che scuote il massimo campionato italiano ...La domenica di Serie A si chiude al Via del Mare con lo scontro salvezza Lecce-Salernitana. D'Aversa conferma Falcone in porta e in ...