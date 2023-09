Calcio | Serie A | Inter-Fiorentina 4-0**

(Di domenica 3 settembre 2023) Milano, 3 set. - (Adnkronos) - L'batte 4-0 lain match della terza giornata diA, disputato allo stadio 'Meazza' di Milano. Per i nerazzurri a segno Thuram al 23', Lautaro al 53' e al 73' e Calhanoglu su rigore al 58'. In classifica la squadra di Inzaghi resta in vetta a punteggio pieno con 9 punti insieme al Milan, mentre i viola restano fermi a quota 4.

... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Via del Mare, il match valido per la terza giornata diA 2023/2024 tra Lecce e Salernitana. Lecce - Salernitana: sintesi e moviola ...EMPOLI - La Juventus di Massimiliano Allegri impegnata ad Empoli, per la terza giornata di campionato. I bianconeri sono reduci dal pareggio casalingo contro il Bologna. I toscani, che hanno ...La Juventus , dopo il passo falso contro il Bologna, punta a tornare alla vittoria in casa dell' Empoli . Una partita che può avere un significato ancora più importante per Dusan Vlahovic dopo l'...

**Calcio: Serie A, Torino-Genoa 1-0** La Gazzetta del Mezzogiorno

Milano, 3 set. - (Adnkronos) - L'Inter cala il poker e travolge la Fiorentina. A punteggio pieno dopo tre giornate, la squadra di Inzaghi supera 4-0 i viola e aggancia in vetta il Milan, in vista del ...PADOVA – Finalmente in campo l’undici di Luciano Foschi, che dopo un’estate travagliata ospita il Catanzaro per la prima partita del grande ritorno in Serie B ... Subito in campo per la Calcio Lecco i ...