Calcio | Serie A | Empoli-Juventus 0-1 alla fine del primo tempo

(Di domenica 3 settembre 2023), 3 set. - (Adnkronos) - Laconduce 1-0 sull'deldel match valido per il terzo turno diA, in corso di svolgimento allo stadio 'Castni' della città toscana. A decidere sin qui l'incontro la rete di Danilo al 24'. Al 39' Berisha para un rigore a Vlahovic.

Tanta rabbia per il Genoa che è stato battuto dal Torino con un gol in pieno recupero. Il mister rossoblù, Alberto Gilardino ha commentato la gara ai microfoni di Dazn: "Sono arrabbiato come tutti i ...EMPOLI - La Juventus di Massimiliano Allegri impegnata ad Empoli, per la terza giornata di campionato. I bianconeri sono reduci dal pareggio casalingo contro il Bologna. I toscani, che hanno ...Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Empoli - Juventus . Il dirigente si è espresso sulla squadra e sulla sessione di calciomercato appena ...

LIVE Empoli-Juve 0-1 al 45': decide il gol di Danilo, errore dal dischetto per Vlahovic La Gazzetta dello Sport

In attesa del Venezia, impegnato nel posticipo (ore 20.45) a Cittadella, il Catanzaro si prende la soddisfazione di agguantare il Parma in vetta alla classifica di serie B ... Collocolo che si libera ...Lecce, 3 set. – (Adnkronos) – Il Lecce è in vantaggio per 1-0 sulla Salernitana al termine del primo tempo del match valido per la terza giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio di Via ...