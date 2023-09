Calcio | Inter cala il poker e travolge la Fiorentina | Milan agganciato in vetta

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 settembre 2023)o, 3 set. - (Adnkronos) - L'illa. A punteggio pieno dopo tre giornate, la squadra di Inzaghi supera 4-0 i viola e aggancia inil, in vista del derby che ci sarà dopo la sosta per le nazionali il 16 settembre. Primo golista per Thuram, che la sblocca di testa su cross di Dimarco. Nella ripresa palo di Dumfries, raddoppia Lautaro su assist di Thuram che si procura anche il rigore trasformato da Calhanoglu per il 3-0. Ilè sempre del 'Toro' servito da Cuadrado. La squadra di Italiano paga le fatiche del playoff di Conference League di giovedì sera e non è mai in partita, schiacciata dalla superiorità dell'avversario. I nerazzurri prendono subito ...